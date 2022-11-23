Фьюри про бой с Джошуа: «Я сражаюсь только с настоящими мужчинам. Разве этот поединок за величие?»

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри оценил возможность провести бой с соотечественником .

«В бою с трусами нет гламура, я не дерусь с трусами. Я сражаюсь только с настоящими мужчинами.

Разве этот поединок за величие? Моим боем за величие было противостояние с , против бойца, у которого был рекорд 42-0, и с которым я дрался в Америке.

Тогда впервые со времен Али и Фрейзера в ринге встретились чемпионы тяжелого веса, у которых не было поражений. В наших боях с Уайлдером я показал, что являюсь единственным боксером, который может отобрать силу Деонтея», – сказал Фьюри.

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