Энтони Джошуа 1 апреля в Лондоне может подраться с Дэмси Маккином

Теги тяжелый вес Энтони Джошуа бокс Эдди Хирн Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа определился со сроками возвращения в октагон.

Инсайдер Майкл Бенсон, ссылаясь на промоутера Эдди Хирна, сообщил, что Джошуа уже определился с новым тренером и перед возвращением в ринг будет тренироваться в США. Эй Джей вылетит в лагерь на следующей неделе, а его бой намечен на 1 апреля в Лондоне.

Британские журналисты Адам Кэттералл и Гарет Дэвис заявили, что соперником Джошуа станет непобежденный австралиец Дэмси Маккин (22-0, 14 КО), которые занимает 10-е место в рейтинге WBO и 11-е в рейтинге IBF.

Тренер Уайлдера считает, что его боец за три раунда победит Джошуа

Эдди Хирн про план Джошуа на 2023-й: «Он должен стать трехкратным чемпионом мира»

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
здоровяк
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Они были спаринг партнерами с Джошуа. По стилю - почти копия Джошуа. Наш ждет много джебов и клинча)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
j30
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
сбитый летчик
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andrey Ivanov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну этого то джошуа сможет победить)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий