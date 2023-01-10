Энтони Джошуа 1 апреля в Лондоне может подраться с Дэмси Маккином

Бывший чемпион мира в тяжелом весе определился со сроками возвращения в октагон.

Инсайдер Майкл Бенсон, ссылаясь на промоутера Эдди Хирна, сообщил, что Джошуа уже определился с новым тренером и перед возвращением в ринг будет тренироваться в США. Эй Джей вылетит в лагерь на следующей неделе, а его бой намечен на 1 апреля в Лондоне.

Британские журналисты Адам Кэттералл и Гарет Дэвис заявили, что соперником Джошуа станет непобежденный австралиец Дэмси Маккин (22-0, 14 КО), которые занимает 10-е место в рейтинге WBO и 11-е в рейтинге IBF.

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