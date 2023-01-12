Дэн Иге: «Хабиб воспитал кучу убийц, с которыми я бы не хотел драться»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Дэн Иге Бокс/MMA/UFC

Американский боец UFC Дэн Иге считает, что экс-чемпион легкого дивизиона Хабиб Нурмагомедов заслужил окончательно уйти из индустрии ММА.

«Он полностью заслужил уйти на покой. У него никогда не было реального перерыва, когда он отдыхал бы от работы.

Если новость о его уходе правда, то для него это хорошо. Хабиб – отличный тренер, он воспитал кучу убийц, с которыми я бы не хотел драться», – сказал Иге.

Кормье – о Нурмагомедове: «Хабиб – семейный парень. Его уход из ММА доказывает, что он особенный»

Хабиб не продаст Eagle FC, но его вовлеченность в дела компании сократится

 

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2 комментария

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Spirt Ru
Эти,дагфриканцы попробуют когда-нибудь воспитать инженеров,докторов наук,физиков и т.д. Людей ,которые смогут вытащить республику из позорной ,нищенской ямы. Дакистан - это дотационная республика с рукой просящей постоянно подаяние у русских.
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-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мага осторожный
У Хабиба фабрика одеял
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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