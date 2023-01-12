Дэн Иге: «Хабиб воспитал кучу убийц, с которыми я бы не хотел драться»

Американский боец Дэн Иге считает, что экс-чемпион легкого дивизиона заслужил окончательно уйти из индустрии ММА.

«Он полностью заслужил уйти на покой. У него никогда не было реального перерыва, когда он отдыхал бы от работы.

Если новость о его уходе правда, то для него это хорошо. Хабиб – отличный тренер, он воспитал кучу убийц, с которыми я бы не хотел драться», – сказал Иге.

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