Кормье – о Нурмагомедове: «Хабиб – семейный парень. Его уход из ММА доказывает, что он особенный»

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье высказался об уходе из смешанных единоборств.

По мнению действующего комментатора UFC, решение Хабиба уделять больше времени семье делает его особенным человеком.

«Хабиб находится на том этапе жизни, когда больше не хочет упускать важные моменты. Есть работа, из-за которой мы пропускаем нечто важное.

Но Хабиб – семейный парень, он больше не хочет терять это. Он хочет проводить больше времени с женой, детьми, матерью.

Для меня его уход – еще одно доказательство, что Хабиб особенный. Потому что он выбрал семью вместо таких привлекательных вещей вроде денег и славы», – сказал Кормье.

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