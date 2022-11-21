Хабиб: «Волкановски будет для Махачева более сложным соперником, чем Оливейра. Но мы прикончим этого парня»

Экс-чемпион UFC в легком весе поделился ожиданиями от боя и .

«Я говорил Исламу перед предыдущим поединком против , что Волкановски будет более сложным соперником, чем Оливейра. Потому что, если бы Оливейра не сделал вес, Ислам дрался бы с Волкановски.

Я думаю, Волкановски и Оливейра сопоставимы по опыту, но если говорить о бойцовском IQ и мужестве, я думаю, в этом Волкановски значительно превосходит Оливейру.

Вот почему я думаю, что Волкановски будет для Ислама более сложным соперником, чем Чарльз Оливейра, но на самом деле это не имеет никакого значения, потому что мы прикончим этого парня», – сказал Хабиб.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в Перте (Австралия).

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