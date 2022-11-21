Хабиб: «Волкановски будет для Махачева более сложным соперником, чем Оливейра. Но мы прикончим этого парня»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Чарльз Оливейра Алекс Волкановски UFC 284 Махачев - Волкановски Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от боя Ислама Махачева и Алекса Волкановски.

«Я говорил Исламу перед предыдущим поединком против Чарльза Оливейры, что Волкановски будет более сложным соперником, чем Оливейра. Потому что, если бы Оливейра не сделал вес, Ислам дрался бы с Волкановски.

Я думаю, Волкановски и Оливейра сопоставимы по опыту, но если говорить о бойцовском IQ и мужестве, я думаю, в этом Волкановски значительно превосходит Оливейру.

Вот почему я думаю, что Волкановски будет для Ислама более сложным соперником, чем Чарльз Оливейра, но на самом деле это не имеет никакого значения, потому что мы прикончим этого парня», – сказал Хабиб.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в Перте (Австралия).

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