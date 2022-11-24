Усман Нурмагомедов про Чарльза Оливейру: «Человек, который падает от каждого второго удара, не может тебе проблемы создать»

Чемпион Bellator в легком весе рассказал, как прошел бы его бой с экс-чемпионом UFC Чарльзом Оливейрой.

«Да, я бы смог бы его так же финишировать. Не скажу, что так же легко, как Ислам. У Ислама и у меня чуть разное ведение боя, но я не думаю, что Чарльз Оливейра может мне составить какие-то проблемы.

Человек, который падает от каждого второго удара, не может тебе проблемы создать», – считает Усман.

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