Майрбек Тайсумов имитирует стиль Махачева в лагере Волкановски
Фрэнк Хикмэн, тренер чемпиона UFC в полулегком весе Алекса Волкановски, сообщил, что российский легковес Майрбек Тайсумов является одним из основных спарринг-партнеров австралийца.
Тайсумов имитирует стиль Ислама Махачева, с которым Волкановски подерется 11 февраля на UFC 284.
«Мы пригласили в лагерь Майрбека. Мы давно с ним знакомы, он большой парень и обладает подходящим стилем борьбы.
Он помогает нам отрабатывать определенные позиции, плохие сценарии. Майрбек подходит для этого наилучшим образом», – сказал Хикмэн.
34-летний Тайсумов не дрался в UFC в сентября 2019-го, когда проиграл удушающим приемом Диего Феррейре.
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