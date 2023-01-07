Майрбек Тайсумов имитирует стиль Махачева в лагере Волкановски

Фрэнк Хикмэн, тренер чемпиона в полулегком весе , сообщил, что российский легковес Майрбек Тайсумов является одним из основных спарринг-партнеров австралийца.

Тайсумов имитирует стиль , с которым Волкановски подерется 11 февраля на UFC 284.

«Мы пригласили в лагерь Майрбека. Мы давно с ним знакомы, он большой парень и обладает подходящим стилем борьбы.

Он помогает нам отрабатывать определенные позиции, плохие сценарии. Майрбек подходит для этого наилучшим образом», – сказал Хикмэн.

34-летний Тайсумов не дрался в UFC в сентября 2019-го, когда проиграл удушающим приемом Диего Феррейре.

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