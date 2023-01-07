Майрбек Тайсумов имитирует стиль Махачева в лагере Волкановски

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Маирбек Тайсумов Ислам Махачев Алекс Волкановски UFC 284 Махачев - Волкановски Бокс/MMA/UFC

Фрэнк Хикмэн, тренер чемпиона UFC в полулегком весе Алекса Волкановски, сообщил, что российский легковес Майрбек Тайсумов является одним из основных спарринг-партнеров австралийца.

Тайсумов имитирует стиль Ислама Махачева, с которым Волкановски подерется 11 февраля на UFC 284.

«Мы пригласили в лагерь Майрбека. Мы давно с ним знакомы, он большой парень и обладает подходящим стилем борьбы.

Он помогает нам отрабатывать определенные позиции, плохие сценарии. Майрбек подходит для этого наилучшим образом», – сказал Хикмэн.

34-летний Тайсумов не дрался в UFC в сентября 2019-го, когда проиграл удушающим приемом Диего Феррейре.

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2 комментария

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Арни Терминатор
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Пригласить ударника чтобы имитировать Махачева?
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