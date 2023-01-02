Опубликован официальный постер турнира UFC 284

опубликовал официальный постер турнира UFC 284, который состоится в Перте (Австралия) в ночь на 12 февраля.

В главном событии вечера состоится поединок за титул в легком весе между и Алексом Волкановски.

В со-главном бою за временный пояс в полулегком весе сразятся Джош Эмметт и .

Даниэль Кормье: «Не знаю, почему Чимаев против Уиттакера не добавят в со-главное событие карда Махачев – Волкановски»

Алекс Волкановски: «Стать двойным чемпионом и вынести кого-то вроде Ислама – это то, что люди запомнят»