Опубликован официальный постер турнира UFC 284

Теги полулегкий вес UFC легкий вес (MMA) Джош Эмметт Яир Родригес Ислам Махачев Алекс Волкановски UFC 284 Махачев - Волкановски Бокс/MMA/UFC

UFC опубликовал официальный постер турнира UFC 284, который состоится в Перте (Австралия) в ночь на 12 февраля.

В главном событии вечера состоится поединок за титул в легком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.

В со-главном бою за временный пояс в полулегком весе сразятся Джош Эмметт и Яир Родригес.

Даниэль Кормье: «Не знаю, почему Чимаев против Уиттакера не добавят в со-главное событие карда Махачев – Волкановски»

Алекс Волкановски: «Стать двойным чемпионом и вынести кого-то вроде Ислама – это то, что люди запомнят»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Борис _____
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не очень понимаю, зачем вводить временный пояс в полулёгком весе при живом и активном чемпионе. Бизнес есть бизнес)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий