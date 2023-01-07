Бивол предложил подраться Канело в суперсреднем весе, мексиканец отказался

Теги полутяжелый вес суперсредний вес Сауль Альварес Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

В команде чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола сообщили, что россиянин готов провести реванш с Саулем Альваресом в суперсреднем весе, если на кону будут пояса мексиканца.

«Дмитрий может провести реванш с Канело во втором среднем весе (до 76,2 кг), если на кону будет статус абсолютного чемпиона мира. Посмотрим, пойдет ли на это Альварес», – сообщили в команде россиянина.

«Сауль не готов рассматривать реванш за титулы во втором среднем весе», – ответили в команде мексиканца.

В мае 2022-го Бивол победил Канело единогласным решением судей.

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Johnny Walker
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