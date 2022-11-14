Дэйна Уайт: «Джонс будет драться в следующем году, это точно»
Президент UFC Дэйна Уайт сделал заявление по поводу следующего боя экс-чемпиона полутяжелого веса Джона Джонса.
«Джон Джонс будет драться в следующем году, это точно.
У нас никогда не было боя Стипе Миочича против Джона. Он будет драться в следующем году», – сказал Уайт.
Джонс не дрался больше двух лет: в 2020 году он объявил о переходе в тяжелый вес, но в настоящий момент не провел ни единого поединка в дивизионе.
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