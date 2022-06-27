Шавкат Рахмонов: «Хотел бы встретиться с Томпсоном, Диазом или Масвидалем»

Теги UFC MMA Ник Диаз полусредний вес (MMA) Стивен Томпсон Нил Магни Хорхе Масвидаль Шавкат Рахмонов Бокс/MMA/UFC

Казахстанский полусредневес UFC Шавкат Рахмонов бросил вызов топовым бойцам дивизиона.

«Я не собираюсь спешить с возвращением, и планирую обсудить это со своей командой.

Но я хотел бы встретиться со Стивеном Томпсоном, Ником Диазом или Хорхе Масвидалем.

Я достаточно хорош, чтобы разобраться с ними, и готов это сделать», – сказал Рахмонов.

В выходные на UFC on ESPN 38 Рахмонов победил Нила Магни удушающим приемом во втором раунде.

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