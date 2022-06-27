Шавкат Рахмонов: «Хотел бы встретиться с Томпсоном, Диазом или Масвидалем»

Казахстанский полусредневес UFC Шавкат Рахмонов бросил вызов топовым бойцам дивизиона.
«Я не собираюсь спешить с возвращением, и планирую обсудить это со своей командой.
Но я хотел бы встретиться со Стивеном Томпсоном, Ником Диазом или Хорхе Масвидалем.
Я достаточно хорош, чтобы разобраться с ними, и готов это сделать», – сказал Рахмонов.
В выходные на UFC on ESPN 38 Рахмонов победил Нила Магни удушающим приемом во втором раунде.
Непобежденный казах в UFC: Рахмонов работал грузчиком на базаре, а сейчас зажигает в США. И идет за Чимаевым!