Ник Диаз: «Хочу драться за титул. Думаю, что побью Усмана»

Полусредневес UFC Ник Диаз рассказал о желании вернуться в октагон и подраться с чемпионом дивизиона .

«Мы готовимся на конец года. Сейчас я сконцентрирован на тренировках. Если я подерусь, то хочу бой за титул.

Они будут говорить, что я хочу драться с кучей других парней и все такое. Но знаете что? Я заслуживают большого поединка. Давайте обойдемся без всей этой суеты. Мне не нужно выходить туда, чтобы мою задницу надрали молодые парни.

Дело не в том, что я не могу их побить. Просто такие поединки меня не мотивируют. Хочу драться за титул. Мне уже 38 лет. Думаю, я побью Усмана.

Я буду рад, если они дадут мне возможность подраться за пояс», – сказал Диаз.

Ник Диаз не дрался с сентября 2021-го, когда проиграл Робби Лоулеру в третьем раунде.

Русский друг Нейта Диаза покоряет UFC. Он вырос на боях Емельяненко, набил тату с российским гербом и побеждает

Шон О’Мэлли – о братьях Диаз: «Они бьют примерно на 60-70%. Я же большинство ударов бью на 100% мощности»