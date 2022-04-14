Бернс хочет подраться с братьями Диаз или Масвидалем: «Я заслужил большой бой»

Бразильский полусредневес UFC Гилберт Бернс назвал желаемых соперников после поражения от на UFC 273.

«Я собираюсь взять отпуск максимум на две-три недели, прежде чем вернусь к тренировкам. Честно говоря, в будущем я хочу большой бой. Поражение в бою с Чимаевым на два шага отодвинуло меня назад, но я хочу титульный бой. Хотя прежде я должен провести несколько поединков.

Имя Нейта Диаза всегда у меня на уме. Нейт или Ник, это те парни, бои с которыми я всегда хотел устроить.

Может быть, . Думаю, я заслужил большой бой. Я только, что позволил Хамзату подраться со мной, и у нас была война. Чувствую, что ход того поединка дает мне возможность попросить большой бой», – сказал Бернс.

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