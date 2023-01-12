Коста рассказал, что воровал еду у Двалишвили: «На его столе всегда были креветки и рис»

Бразильский средневес UFC Пауло Коста рассказал, что воровал еду у грузинского бойца .

«Мераб – хороший парень. В течение двух долгих месяцев я воровал у него еду в отеле UFC, а он мне никогда ничего не говорил за это.

Должен сказать, что у Двалишвили хороший вкус. На его столе всегда были креветки и рис», – написал Коста в соцсетях.

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