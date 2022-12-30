Сехудо про бой с Двалишвили: «Я – Мераб, помноженный на десять. Он представляет угрозу для всех, кроме меня»

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо высказался о возможном поединке с грузином Мерабом Двалишвили.

«Я - , помноженный на десять. Моя борцовская база намного лучше, чем у него. Даже такой парень, как Мераб, представляет угрозу для всех, кроме меня.

Это будет легкий бой. Кстати, я сказал ему об этом в лицо в Лас-Вегасе: «Эй, чувак, на твоем месте я бы держался от меня подальше».

Я более атлетичен, лучше дерусь на руках, я могу засабмитить, могу сделать много вещей, и моя борьба просто намного лучше. Если ты выходишь против такого парня, как я, который борется с детства и делает это на высочайшем уровне, то окажешься в беде.

По этой же причине не хочет драться со мной», – сказал Сехудо.

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