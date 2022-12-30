Сехудо про бой с Двалишвили: «Я – Мераб, помноженный на десять. Он представляет угрозу для всех, кроме меня»
Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо высказался о возможном поединке с грузином Мерабом Двалишвили.
«Я - Мераб Двалишвили, помноженный на десять. Моя борцовская база намного лучше, чем у него. Даже такой парень, как Мераб, представляет угрозу для всех, кроме меня.
Это будет легкий бой. Кстати, я сказал ему об этом в лицо в Лас-Вегасе: «Эй, чувак, на твоем месте я бы держался от меня подальше».
Я более атлетичен, лучше дерусь на руках, я могу засабмитить, могу сделать много вещей, и моя борьба просто намного лучше. Если ты выходишь против такого парня, как я, который борется с детства и делает это на высочайшем уровне, то окажешься в беде.
По этой же причине Алджамейн Стерлинг не хочет драться со мной», – сказал Сехудо.
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Умер заместитель председателя правительства Чечни Абдул-Керим Эдилов, боец смешанных единоборств, который ранее был тренером детей главы республики Рамзана Кадырова. Об этом заявили оппозиционные телеграм-каналы 1ADAT и NIYSO.
По данным NIYSO, сообщения о смерти 31-летнего Эдилова поступают уже с прошлой недели. Обстоятельства неясны, известно лишь, что он умер, находясь в Чечне.
В то же время 1ADAT сообщил, что Эдилов умер сегодня, 29 декабря, утром, и выложил краткое голосовое сообщение на чеченском языке, в котором неизвестный мужчина, предположительно односельчанин, говорит, что Абдул-Керим Эдилов умер, и проходят поминки.
Позднее собственные источники Кавказ.Реалии в Чечне подтвердили информацию о его смерти и уточнили, что он был похоронен 29 декабря при большом стечении народа.
Некоторое время назад Эдилов перестал появляться в информационном пространстве, по неподтвержденным данным, он попал в опалу и был исключен из "ближнего круга" главы Чечни.