Сехудо про бой с Двалишвили: «Я – Мераб, помноженный на десять. Он представляет угрозу для всех, кроме меня»

Теги легчайший вес UFC MMA Генри Сехудо Мераб Двалишвили Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо высказался о возможном поединке с грузином Мерабом Двалишвили.

«Я - Мераб Двалишвили, помноженный на десять. Моя борцовская база намного лучше, чем у него. Даже такой парень, как Мераб, представляет угрозу для всех, кроме меня.

Это будет легкий бой. Кстати, я сказал ему об этом в лицо в Лас-Вегасе: «Эй, чувак, на твоем месте я бы держался от меня подальше».

Я более атлетичен, лучше дерусь на руках, я могу засабмитить, могу сделать много вещей, и моя борьба просто намного лучше. Если ты выходишь против такого парня, как я, который борется с детства и делает это на высочайшем уровне, то окажешься в беде.

По этой же причине Алджамейн Стерлинг не хочет драться со мной», – сказал Сехудо.

Сехудо хочет драться с О’Мэлли после победы над Стерлингом: «Жди, когда папочка вернется»

Генри Сехудо – о бое со Стерлингом: «Я готов и все подписал»

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
СвинопаС
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Жду возвращения в клетку тройного- межгендерного чемпиона :) Сехудо какртину в дивизионе точно не испортит.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Жора где ты был?
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Даша, не благодари

Умер заместитель председателя правительства Чечни Абдул-Керим Эдилов, боец смешанных единоборств, который ранее был тренером детей главы республики Рамзана Кадырова. Об этом заявили оппозиционные телеграм-каналы 1ADAT и NIYSO.

По данным NIYSO, сообщения о смерти 31-летнего Эдилова поступают уже с прошлой недели. Обстоятельства неясны, известно лишь, что он умер, находясь в Чечне.

В то же время 1ADAT сообщил, что Эдилов умер сегодня, 29 декабря, утром, и выложил краткое голосовое сообщение на чеченском языке, в котором неизвестный мужчина, предположительно односельчанин, говорит, что Абдул-Керим Эдилов умер, и проходят поминки.

Позднее собственные источники Кавказ.Реалии в Чечне подтвердили информацию о его смерти и уточнили, что он был похоронен 29 декабря при большом стечении народа.

Некоторое время назад Эдилов перестал появляться в информационном пространстве, по неподтвержденным данным, он попал в опалу и был исключен из "ближнего круга" главы Чечни.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Жора где ты был?
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Про Эдилова новости, не будет, я правильно понимаю?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий