Двалишвили бросил вызов Сэндхагену: «Второй номер против пятого. Вперед, UFC!»

Теги легчайший вес UFC MMA Мераб Двалишвили Кори Сэндхаген Бокс/MMA/UFC

Боец легчайшего дивизиона UFC Мераб Двалишвили бросил вызов американцу Кори Сэндхагену.

«Я вызывал его в 2019 году, он вызвал меня пару месяцев назад. Этот бой имеет наибольший смысл.

Второй номер против пятого. Вперед, UFC! Давайте сделаем так, чтобы это произошло», – написал грузинский боец.

31-летний Двалишвили идет на серии из восьми побед подряд, 30-летний Сэндхаген в сентябре победил Сонга Ядонга техническим нокаутом.

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