Даниэль Кормье: «Мухаммад должен получить чемпионский бой с Эдвардсом, если Усман не сможет провести реванш»

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье назвал условия для проведения турнира UFC в Лондоне.

должен быть частью главного события. Также обязательно в Лондоне должен пройти бой Пэдди Пимблетта. Есть только два условия для того, чтобы турнир в Великобритании состоялся.

Также я хотел бы, чтобы Белал Мухаммад получил свой шанс. Если Камару Усман не сможет провести реванш, то Мухаммад должен получить чемпионский бой», – считает Кормье.

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