Белал Мухаммад: «Либо титульный бой, либо Чимаев. Думаю, что заслужил получить эти два варианта»
Полусредневес UFC Белал Мухаммад поставил ультиматум промоушену.
«Для меня есть либо титульный бой, либо Хамзат Чимаев. Не думаю, что есть кто-то еще, с кем есть смысл драться. Я больше не дерусь ни с кем. Думаю, что заслужил получить эти два варианта.
Очевидно, что Леон Эдвардс и Камару Усман проведут реванш. Я должен быть либо запасным бойцом, либо встретиться с чемпионом.
Мы не знаем, готов ли Усман вернуться, так как был нокаутирован в первом их бою. Иногда после пропущенных ударов вы спаррингуете и видите размытость с глазах. Но если я не получу возможность драться за титул, то хочу бой с Хамзатом», – сказал Мухаммад.
Белал Мухаммад: «Хабиб практически заставил меня прикончить Брэди»
Мухаммад не верит в бой Чимаева и Ковингтона: «Колби откажется от поединка»
Комментарии