Белал Мухаммад: «Либо титульный бой, либо Чимаев. Думаю, что заслужил получить эти два варианта»

Полусредневес UFC Белал Мухаммад поставил ультиматум промоушену.

«Для меня есть либо титульный бой, либо . Не думаю, что есть кто-то еще, с кем есть смысл драться. Я больше не дерусь ни с кем. Думаю, что заслужил получить эти два варианта.

Очевидно, что и проведут реванш. Я должен быть либо запасным бойцом, либо встретиться с чемпионом.

Мы не знаем, готов ли Усман вернуться, так как был нокаутирован в первом их бою. Иногда после пропущенных ударов вы спаррингуете и видите размытость с глазах. Но если я не получу возможность драться за титул, то хочу бой с Хамзатом», – сказал Мухаммад.

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