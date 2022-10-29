Белал Мухаммад: «Либо титульный бой, либо Чимаев. Думаю, что заслужил получить эти два варианта»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Камару Усман Хамзат Чимаев Усман - Эдвардс Белал Мухаммад Бокс/MMA/UFC

Полусредневес UFC Белал Мухаммад поставил ультиматум промоушену.

«Для меня есть либо титульный бой, либо Хамзат Чимаев. Не думаю, что есть кто-то еще, с кем есть смысл драться. Я больше не дерусь ни с кем. Думаю, что заслужил получить эти два варианта.

Очевидно, что Леон Эдвардс и Камару Усман проведут реванш. Я должен быть либо запасным бойцом, либо встретиться с чемпионом.

Мы не знаем, готов ли Усман вернуться, так как был нокаутирован в первом их бою. Иногда после пропущенных ударов вы спаррингуете и видите размытость с глазах. Но если я не получу возможность драться за титул, то хочу бой с Хамзатом», – сказал Мухаммад.

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