Даниэль Кормье: «Чимаев стал главным неудачником в ситуации с Усманом и Эвардсом»

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье объяснил, почему Хамзат Чимаев стал главным неудачником после поражения Камару Усмана в бою с Леоном Эдвардсом.

«Чимаев не понял, что он оказался самым главным неудачником в ситуации с Усманом и Эдвардсом, поскольку стоял в очереди за титулом.

Ему нужно было пройти лишь Нейта Диаза, и он бы сразился за пояс. Но после победы Эдвардса мы справедливо получим трилогию.

Возникает вопрос: за что дерутся Чимаев и Диаз? Мне кажется, что для Нейта — это бой за наследие. Как по мне, для Чимаева это просто очередной скальп в резюме. Но я не уверен, что победа непременно еще больше приблизит его к титульнику.

Ввиду результата прошлых выходных, ему понадобится еще одна победа. Мне интересно, над кем она будет. Если Чимаев победит Диаза, то будет ли следующим Колби Ковингтон?» – сказал Кормье.

Бой Чимаева и Диаза 11 сентября возглавит UFC 279 в Лас-Вегасе.

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