Даниэль Кормье: «Чимаев стал главным неудачником в ситуации с Усманом и Эвардсом»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье объяснил, почему Хамзат Чимаев стал главным неудачником после поражения Камару Усмана в бою с Леоном Эдвардсом.
«Чимаев не понял, что он оказался самым главным неудачником в ситуации с Усманом и Эдвардсом, поскольку стоял в очереди за титулом.
Ему нужно было пройти лишь Нейта Диаза, и он бы сразился за пояс. Но после победы Эдвардса мы справедливо получим трилогию.
Возникает вопрос: за что дерутся Чимаев и Диаз? Мне кажется, что для Нейта — это бой за наследие. Как по мне, для Чимаева это просто очередной скальп в резюме. Но я не уверен, что победа непременно еще больше приблизит его к титульнику.
Ввиду результата прошлых выходных, ему понадобится еще одна победа. Мне интересно, над кем она будет. Если Чимаев победит Диаза, то будет ли следующим Колби Ковингтон?» – сказал Кормье.
Бой Чимаева и Диаза 11 сентября возглавит UFC 279 в Лас-Вегасе.
Стрикленд – о бое Чимаева и Диаза: «Хамзат может просто встать с дивана и нахрен уничтожить его»