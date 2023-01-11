Фелдер – о шансах Конора в легком весе: «Сомневаюсь, что он хочет встретиться с кем-то из молодых и голодных маньяков»

Комментатор UFC и бывший боец промоушена Пол Фелдер не считает, что имеет большие шансы на продвижение в легком дивизионе.

«Я старше от Конора, кажется, на несколько лет, но нужно идти в ногу с молодым поколением.

Я знаю, что Конор тренируется и надеется подраться с парнем вроде Майкла Чендлера, который абсолютный зверь. Но с ним он еще может соревноваться.

Все же я сомневаюсь, что он захочет встретиться с , Матеушем Гамротом или с кем-то с этих молодых, голодных, абсолютных маньяков, которые готовы на все, только чтобы пробиться вверх по турнирной лестнице», – сказал Фелдер.

Конор считает, что у Гастелума стафилококковая инфекция: «Иди помойся, грязнуля!»

Гастелум ответил Конору: «Расслабься, лепрекон. Кокаин и стероиды дают о себе знать»