Дастин Порье назвал топ-3 боя в легком дивизионе

Бывший претендент на титул UFC в легком весе Дастин Порье назвал три самых ожидаемых боя в дивизионе.

«Номер один – бой против . Мы должны это сделать. Это, как мне кажется, поединок за вакантный титул. Оливейра будет защищать свой пояс против Ислама, если этот бой сделают.

Номер два – против Матеуша Гамрота. Я тренируюсь с Матеушом, он ворвался в рейтинги, и он хороший грэпплер. Ему нужно проявить себя в бою с ветераном.

Номер три – против . Хайп, раскрутка, кто-то из них уснет. Это будет столкновение лбами, и я хочу это увидеть», – сказал Порье.

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