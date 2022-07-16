Дастин Порье назвал топ-3 боя в легком дивизионе

Бывший претендент на титул UFC в легком весе Дастин Порье назвал три самых ожидаемых боя в дивизионе.
«Номер один – бой Чарльза Оливейры против Ислама Махачева. Мы должны это сделать. Это, как мне кажется, поединок за вакантный титул. Оливейра будет защищать свой пояс против Ислама, если этот бой сделают.
Номер два – Бенеил Дариуш против Матеуша Гамрота. Я тренируюсь с Матеушом, он ворвался в рейтинги, и он хороший грэпплер. Ему нужно проявить себя в бою с ветераном.
Номер три – Джастин Гейджи против Конора Макгрегора. Хайп, раскрутка, кто-то из них уснет. Это будет столкновение лбами, и я хочу это увидеть», – сказал Порье.
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