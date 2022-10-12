Хабиб: «Я уже практически не просыпаюсь по утрам, не смотрю бои»

Экс-чемпион UFC в легком весе назвал бои, ради которых просыпался рано утром в 2022 году.

«Я уже практически не просыпаюсь по утрам, не смотрю бои. На Камару Усмана проснулся, для меня этот бой был очень интересным. Просто сильно хотел, чтобы он побил рекорд Андерсона Силвы, у меня было сильное желание.

Сильно хотел, но получилось, как получилось. Практически не просыпаюсь по утрам на такие бои. Проснулся на Усмана, и если последний раз смотреть, когда я проснулся… знаешь, какой бой был… По-моему, в этом году один или два раза было.

– Ган, на этот бой я проснулся. И еще какой-то бой был. Петр Ян. – Стерлинг. Я не мог не проснуться на этот бой, мне это очень интересно было.

А знаете, какой бы бой я точно не пропустил, проснулся бы? Гамрот – Царукян. На этот бой я точно проснулся бы.

Я просто там присутствовал [в Америке], мне довелось посмотреть это вживую. Еще Адесанья – Перейра я проснусь, я так думаю, это очень интересно», – сказал Нурмагомедов.

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