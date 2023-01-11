Гастелум ответил Конору: «Расслабься, лепрекон. Кокаин и стероиды дают о себе знать»

Рейтинговый средневес UFC Келвин Гастелум ответил бывшему двойному чемпиону .

Ранее ирландец назвал американца грязнулей в соцсетях, предположив, что тот болен стафилококком.

Гастелум отреагировал на реплику ирландца, напомнив тому о подозрениях в употреблении допинга и наркотиков.

«Расслабься, лепрекон. Кокаин и стероиды дают о себе знать», – написал Гастелум в ответ на выпад Конора.

Конор считает, что у Гастелума стафилококковая инфекция: «Иди помойся, грязнуля!»

Гастелум травмировался и отказался от боя с Имавовым. Его заменит Стриклэнд