Гастелум ответил Конору: «Расслабься, лепрекон. Кокаин и стероиды дают о себе знать»
Рейтинговый средневес UFC Келвин Гастелум ответил бывшему двойному чемпиону Конору Макгрегору.
Ранее ирландец назвал американца грязнулей в соцсетях, предположив, что тот болен стафилококком.
Гастелум отреагировал на реплику ирландца, напомнив тому о подозрениях в употреблении допинга и наркотиков.
«Расслабься, лепрекон. Кокаин и стероиды дают о себе знать», – написал Гастелум в ответ на выпад Конора.
Конор считает, что у Гастелума стафилококковая инфекция: «Иди помойся, грязнуля!»
Гастелум травмировался и отказался от боя с Имавовым. Его заменит Стриклэнд
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