Гастелум ответил Конору: «Расслабься, лепрекон. Кокаин и стероиды дают о себе знать»

Теги UFC Конор Макгрегор Келвин Гастелум Бокс/MMA/UFC

Рейтинговый средневес UFC Келвин Гастелум ответил бывшему двойному чемпиону Конору Макгрегору.

Ранее ирландец назвал американца грязнулей в соцсетях, предположив, что тот болен стафилококком.

Гастелум отреагировал на реплику ирландца, напомнив тому о подозрениях в употреблении допинга и наркотиков.

«Расслабься, лепрекон. Кокаин и стероиды дают о себе знать», – написал Гастелум в ответ на выпад Конора.

Конор считает, что у Гастелума стафилококковая инфекция: «Иди помойся, грязнуля!»

Гастелум травмировался и отказался от боя с Имавовым. Его заменит Стриклэнд

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4 комментария

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Ответ fedorbazaykin
Похоже уже и раскрутка боя пошла
да конор его уже много лет насчет стафилококка подкалывает
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fedorbazaykin
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MATRiX
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«Подозрениях»? Да весь мир давно уже знает, что он наркоша, изменяющей жене на вписках и бьющий стариков в барах.
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los merengues
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Уже все кому не лень вытирают ноги о Конора. А ведь объяви он о завершении карьеры, мог бы спокойно почивать на лаврах и поносить всех в твиттере, это не выглядело бы так нелепо. Не понимаю зачем он клоунствует, одно дело, когда это подкреплялось в клетке, другое - то, что сейчас происходит.
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