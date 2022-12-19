Камил Гаджиев: «Царукян заслуживает титульник, но в бою с Гамротом он выпал из большой гонки»
Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал победу Армана Царукяна над Дамиром Исмагуловым и его желание подраться за титул с Исламом Махачевым.
«Титульный бой сейчас ему точно никто не даст. Ислам Махачев готовится к бою с Алексом Волкановски, поэтому реванша не будет пока.
Арман заслуживает титульник, но не стоит забывать, что прошлый поединок Царукян проиграл одному из топов дивизиона – Матеушу Гамроту. Поэтому выпал из большой гонки за титул.
Вчерашняя победа над Исмагуловым – заявка на возвращение в нее», – считает Гаджиев.
На UFC Vegas 66 Царукян победил Исмагулова единогласным решением судей.
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