Камил Гаджиев: «Царукян заслуживает титульник, но в бою с Гамротом он выпал из большой гонки»

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал победу над и его желание подраться за титул с Исламом Махачевым.

«Титульный бой сейчас ему точно никто не даст. готовится к бою с Алексом Волкановски, поэтому реванша не будет пока.

Арман заслуживает титульник, но не стоит забывать, что прошлый поединок Царукян проиграл одному из топов дивизиона – Матеушу Гамроту. Поэтому выпал из большой гонки за титул.

Вчерашняя победа над Исмагуловым – заявка на возвращение в нее», – считает Гаджиев.

На UFC Vegas 66 Царукян победил Исмагулова единогласным решением судей.

Артем Резников: «Сомневаюсь, что Царукян сможет составить конкуренцию Махачеву»

Арман Царукян: «Моя цель – реванш с Махачевым. 2023-й будет моим годом»