Стерлинг рассказал о травме бицепса, с которой провел два боя в 2022-м: «Когда тогда справедливо спортсменам заботиться о здоровье?»

Теги UFC Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг рассказал о травме бицепса, с которой он тренировался и выступал в 2022 году.

«В прошлом году я дважды дрался и провел два тренировочных лагеря с частично разорванным сухожилием бицепса, чтобы дальше продвигать дивизион для фанатов и UFC.

Теперь нужно решить проблему. Я говорил об этом и до, и после последнего боя. Когда тогда справедливо спортсменам заботиться о здоровье?» – сказал Стерлинг.

В 2022-м Стерлинг провел два боя: победил Петра Яна и Ти Джея Диллашоу. В них он защитил чемпионский пояс.

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