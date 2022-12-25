Алджамейн Стерлинг: «После того, как побью Сехудо, перейду в более тяжелую категорию»
Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг сообщил, что собирается подняться в весе после боя с Генри Сехудо.
«Я перейду в более тяжелую категорию после того, как побью Генри», – написал Стерлинг.
О’Мэлли не хочет рисковать местом в титульной гонке: «Склоняюсь к тому, чтобы ждать победителя боя Стерлинга и Сехудо»
Стерлинг про решение Диллашоу завершить карьеру: «Буду готов дождаться его в любое время»
1 комментарий