Алджамейн Стерлинг: «После того, как побью Сехудо, перейду в более тяжелую категорию»

Чемпион UFC в легчайшем весе сообщил, что собирается подняться в весе после боя с .

«Я перейду в более тяжелую категорию после того, как побью Генри», – написал Стерлинг.

О’Мэлли не хочет рисковать местом в титульной гонке: «Склоняюсь к тому, чтобы ждать победителя боя Стерлинга и Сехудо»

Стерлинг про решение Диллашоу завершить карьеру: «Буду готов дождаться его в любое время»