Алджамейн Стерлинг: «После того, как побью Сехудо, перейду в более тяжелую категорию»

Теги легчайший вес UFC MMA Генри Сехудо Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг сообщил, что собирается подняться в весе после боя с Генри Сехудо.

«Я перейду в более тяжелую категорию после того, как побью Генри», – написал Стерлинг.

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1 комментарий

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Bashibuzuck
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... А там упаду в первом же бою и завершу карьеру😁
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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