Стерлинг – о форме Конора Макгрегора: «Я бы хотел знать, что он принимает. Сейчас он выглядит как бодибилдер»

Чемпион UFC в легчайшем весе оценил физическую форму . В апреле-2022 Макгрегор набрал 15 килограммов и довел вес до 85.

«Я сейчас просматриваю его фотографии. Парень как всегда подтянут. Я бы хотел знать, что он принимает, потому что у него огромные руки. Его голова, его грудь, он такой здоровый. Сейчас он выглядит как бодибилдер», – сказал Стерлинг.

Последний раз Макгрегор дрался в UFC в июле-2021, когда проиграл Дастину Порье техническим нокаутом.

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