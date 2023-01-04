Стерлинг – о форме Конора Макгрегора: «Я бы хотел знать, что он принимает. Сейчас он выглядит как бодибилдер»

Теги UFC Конор Макгрегор Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг оценил физическую форму Конора Макгрегора. В апреле-2022 Макгрегор набрал 15 килограммов и довел вес до 85.

«Я сейчас просматриваю его фотографии. Парень как всегда подтянут. Я бы хотел знать, что он принимает, потому что у него огромные руки. Его голова, его грудь, он такой здоровый. Сейчас он выглядит как бодибилдер», – сказал Стерлинг.

Последний раз Макгрегор дрался в UFC в июле-2021, когда проиграл Дастину Порье техническим нокаутом.

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2 комментария

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Гусейн Магомедрасулов
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Повторяет за Александром Емельяненко
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Александр Александров
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Я бы не сказал, что он такой здоровый, что прям точно можно было бы сказать, что он на стероидах. Просто уже давно не выступает, не изнуряет себя уже так, как раньше, тренировками на выносливость и весогонками, а сильнее начал налегать на железо, вот и разъелся немного
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