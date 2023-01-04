Стерлинг – о форме Конора Макгрегора: «Я бы хотел знать, что он принимает. Сейчас он выглядит как бодибилдер»
Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг оценил физическую форму Конора Макгрегора. В апреле-2022 Макгрегор набрал 15 килограммов и довел вес до 85.
«Я сейчас просматриваю его фотографии. Парень как всегда подтянут. Я бы хотел знать, что он принимает, потому что у него огромные руки. Его голова, его грудь, он такой здоровый. Сейчас он выглядит как бодибилдер», – сказал Стерлинг.
Последний раз Макгрегор дрался в UFC в июле-2021, когда проиграл Дастину Порье техническим нокаутом.
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