Стерлинг – о тренировках с Крузом: «Если я не дерусь с легендами, я хочу учиться у них»

Чемпион UFC в легчайшем весе опубликовал в соцсетях совместное фото с Домиником Крузом. Бойцы проводят тренировки в зале Victory MMA в Сан-Диего (Калифорния).

«Я не думаю, что мы уже когда-либо будем драться друг с другом. Я всегда говорил, что если я не буду драться с легендами, то я хотел бы с ними тренироваться и у них учиться.

Именно так, на мой взгляд, ты развиваешься. Ты можешь стать лучше, учась у реальных гангстеров этого спорта», – сказал Стерлинг.

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