Мухаммад Мокаев: «Представьте Гран-при с участием UFC, Bellator, PFL, Brave CF и ACA. Это было бы интересно»

Теги UFC MMA Bellator PFL / WSOF ACA Мухаммад Мокаев Brave Combat Federation Майрбек Хасиев Бокс/MMA/UFC

Британо-дагестанский боец UFC Мухаммад Мокаев поддержал идею президента ACA Майрбека Хасиева организовать совместный Гран-при с другими промоушенами.

«Представьте Гран-при с участием UFC, Bellator, PFL, Brave CF и ACA. Это было бы интересно», – написал боец.

Гаджиев про предложение главы ACA провести совместный Гран-при с UFC и Bellator: «Мы бы увидели качественные поединки, но мы их не увидим»

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4 комментария

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Demon69
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Все равно что смешать Лигу чемпионов,Лигу Европы,Лигу Конференций и в добавок какую нибудь азиатскую лигу
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Алексей Тарлыков
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Ага, Вrave назвал где выступал, а One FC который сильнее обделил вниманием
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Morss
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самое прикольное, когда такое предлагают из АСА, зачем юфси эти хромые утки, у них и так все есть
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Kuman Kurgan
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Но этого не будет никогда) UFC это зачем? Они и так популярнее, а так еще и турнир конкурентов посадить по просмотра можно)
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