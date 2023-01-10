Мухаммад Мокаев: «Представьте Гран-при с участием UFC, Bellator, PFL, Brave CF и ACA. Это было бы интересно»

Британо-дагестанский боец UFC Мухаммад Мокаев поддержал идею президента ACA Майрбека Хасиева организовать совместный Гран-при с другими промоушенами.

«Представьте Гран-при с участием UFC, Bellator, PFL, Brave CF и ACA. Это было бы интересно», – написал боец.

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