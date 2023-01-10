Гаджиев про предложение главы ACA провести совместный Гран-при с UFC и Bellator: «Мы бы увидели качественные поединки, но мы их не увидим»

Теги MMA Bellator AMC Fight Nights Камил Гаджиев ACA Майрбек Хасиев Бокс/MMA/UFC

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал предложение президента ACA Майрбека Хасиева организовать совместный Гран-при с UFС и Bellator.

«Это невозможно. Хайповать можно на нем, что, в принципе, и делают те, кто об этом говорит. Это невозможно, потому что UFC это вообще не нужно.

UFC – лига номер один в мире. Зачем, будучи безусловным номером один в мире, вступать в поединок и рисковать тем, что твоя гегемония пошатнется? Никогда в жизни UFC этого не сделает.

У Bellator похожая ситуация. В понимании абсолютного большинства людей, они – лига номер два. Зачем им драться с ребятами из ACA, которые с большой долей вероятности могут их обыграть? Поэтому это невозможно.

Мы бы увидели хорошие качественные поединки, но мы их не увидим», – считает Гаджиев.

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1 комментарий

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Bullet91
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Допинг контроль надо будет проходить, а его больше половины не пройдет!
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