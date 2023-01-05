Артем Резников: «У меня хорошее предложение от Bellator. Буду рассматривать эту лигу»

Казахстанский боец АСА Артем Резников в интервью NAIZADAI рассказал о ближайших планах:

– У меня хорошее предложение от Bellator. Так что буду рассматривать для себя эту лигу. Конечно, хотелось бы в UFC, но мне 30 лет и я не хочу год-два простаивать. Потому что в UFC даже если ты медийный боец, хоть рейтинговый, но там все забито. Иногда парням приходится ждать два-три года, чтобы попасть туда. Так что буду думать, либо уходить в Bellator, либо если меня заинтересуют большими деньгами в ACA – остаться тут.

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