Вадим Немков: «Индустрия ММА дальше и без Хабиба как-то справится. У них есть определенный план»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) легкий вес (MMA) Bellator Хабиб Нурмагомедов Вадим Немков Бокс/MMA/UFC

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков отреагировал на решение экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова уйти из индустрии ММА.

«Это его решение, значит он так захотел. Я думаю, что индустрия ММА дальше и без Хабиба как-то справится. У них есть определенный план.

По поводу тренерства – я не думаю, что Хабиб находился всю дорогу с ребятами, на протяжении всех подготовок к боям. Хабиб не был все время в процессе тренировок условного Ислама Махачева, Усмана Нурмагомедова или других ребят. Есть и были различные тренера по ударной технике и борьбе.

Бойцы справятся и без Хабиба. Думаю, что и сам он совсем не потеряется. Мы будем продолжать его видеть на больших турнирах. Посещать значимые турниры для своих ребят он точно будет», – считает Немков.

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Хабиб совсем ушел из ММА – но он же уходил? Что это значит?

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4 комментария

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Johnny Walker
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Задолбали со своим кабибом
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Ноябрьский Набат
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Что Фёдор, что Немков, очень холодно к Хабибу относятся и ко всей его команде.
Даже немного то ли зависть, то ли злость прослеживается какая то...
Но понятно наверное почему! Потому что все они были в UFC лучшей лиги мира и там Чемпионы. А Немков и Федя Bellator.
Федя конечно один из лучших всех времён это бесспорно, а вот Немков ... Хз.
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Висита Эльмурзаев
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Уход Немкова точно никто не почувствует :D
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Maxim Bykadorov
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Ушел из боёв, потому что не мог больше делать вес, а в полусреднем шансов уже никаких. Ушел из ММА, потому что промоушен убыточен и скоро пойдет на дно (это было сразу понятно). А все остальные "маме обещал", "к семье хочу" - басни. Во всей этой истории нурмагомедовых искренне жаль только Абдулманапа. Рано ушел. Легендарный тренер. Царство небесное.
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