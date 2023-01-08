Вадим Немков: «Индустрия ММА дальше и без Хабиба как-то справится. У них есть определенный план»

Чемпион Bellator в полутяжелом весе отреагировал на решение экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова уйти из индустрии ММА.

«Это его решение, значит он так захотел. Я думаю, что индустрия ММА дальше и без Хабиба как-то справится. У них есть определенный план.

По поводу тренерства – я не думаю, что Хабиб находился всю дорогу с ребятами, на протяжении всех подготовок к боям. Хабиб не был все время в процессе тренировок условного Ислама Махачева, Усмана Нурмагомедова или других ребят. Есть и были различные тренера по ударной технике и борьбе.

Бойцы справятся и без Хабиба. Думаю, что и сам он совсем не потеряется. Мы будем продолжать его видеть на больших турнирах. Посещать значимые турниры для своих ребят он точно будет», – считает Немков.

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Хабиб совсем ушел из ММА – но он же уходил? Что это значит?