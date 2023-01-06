Боец Bellator Харитонов о бое Рахмонов – Чимаев: «Надеюсь, он состоится в этом году»

Российский боец ММА Сергей Харитонов, выступающий в тяжёлом весе в лиге Bellator, прокомментировал отказ американца Колби Ковингтона от поединка со шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым:

«Честно говоря, я не знаю, причин по которым отказался Колби Ковингтоном, но об этом я не жалею. Этот бой мне был бы не особо интересен. Гораздо интереснее был бы бой Хамзат Чимаев – Шавкат Рахмонов. Надеюсь, он состоится в этом году».

Рахмонов свой бой должен был провести 15 января с Джеффом Нилом, однако из-за травмы американца поединок был перенесен на 4 марта.

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