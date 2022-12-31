Яир Родригес: «Мне выгодно, чтобы Волкановски победил Махачева»

Полулегковес UFC Яир Родригес сообщил, почему победа над будет для него выгодна.

«Мне на руку, если Волкановски побьет Махачева, потому что, если мы будем драться с ним, это будет еще более значительный вызов – я буду драться с двойным чемпионом. Так что, для меня лучше, если он выиграет.

Я ничего не имею против Алекса или Ислама – на самом деле, как раз наоборот, я очень их уважаю. Пусть лучший из них выиграет.

Но мне выгодно, чтобы Волкановски выиграл, это очевидно. Учитывая интересы своей карьеры, я бы хотел, чтобы он победил», – сказал Родригес.

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