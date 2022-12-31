Яир Родригес: «Мне выгодно, чтобы Волкановски победил Махачева»

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Полулегковес UFC Яир Родригес сообщил, почему победа Алекса Волкановски над Исламом Махачевым будет для него выгодна.

«Мне на руку, если Волкановски побьет Махачева, потому что, если мы будем драться с ним, это будет еще более значительный вызов – я буду драться с двойным чемпионом. Так что, для меня лучше, если он выиграет.

Я ничего не имею против Алекса или Ислама – на самом деле, как раз наоборот, я очень их уважаю. Пусть лучший из них выиграет.

Но мне выгодно, чтобы Волкановски выиграл, это очевидно. Учитывая интересы своей карьеры, я бы хотел, чтобы он победил», – сказал Родригес.

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