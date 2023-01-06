Мендес не ждет от Махачева финиша в бою с Волкановски: «Это будет пятираундовая война»

Теги UFC легкий вес (MMA) Хавьер Мендес Ислам Махачев Алекс Волкановски Бокс/MMA/UFC

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева, уверен, что его бойца ждет серьезное испытание в поединке с Алексом Волкановски, несмотря на уверенность букмекеров и экспертов в победе россиянина.

«Я ожидаю, что в конечном итоге Ислам Махачев станет лучшим бойцом P4P в UFC или в мире. Это произойдет после того, как он победит Алекса.

Я ожидаю, что Ислам это сделает, но не так, как предполагают болельщики. Они думают, что это будет финиш, но я так не считаю. Это будет пятираундовая война», – сказал Мендес.

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3 комментария

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Я только что смотрел бой( Алекс & Ортета) ребята мне кажется что этот бой, состоится maximum 3 раунда,Ислам просто зверь 👆
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Пилипенко Дмитрий
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Ага, конечно, какой там волкановски
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Zhakyp Musaev
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Ждём войну надеюсь она будет отличной
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