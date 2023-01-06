Мендес не ждет от Махачева финиша в бою с Волкановски: «Это будет пятираундовая война»

, тренер чемпиона в легком весе Ислама Махачева, уверен, что его бойца ждет серьезное испытание в поединке с , несмотря на уверенность букмекеров и экспертов в победе россиянина.

«Я ожидаю, что в конечном итоге станет лучшим бойцом P4P в UFC или в мире. Это произойдет после того, как он победит Алекса.

Я ожидаю, что Ислам это сделает, но не так, как предполагают болельщики. Они думают, что это будет финиш, но я так не считаю. Это будет пятираундовая война», – сказал Мендес.

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