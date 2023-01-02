Вице-президент ACA не видит смысла в покупке Fight Nights: «Это детище Камила Гаджиева»

Асланбек Бадаев, вице-президент промоушена ACA, заявил, что в покупке будет мало смысла, если покинет лигу.

«Я уверен, что Камил уйдет, потому что он свободный художник. Если меня спросить, я не вижу в этом никакого смысла, потому что Fight Nights – это Камил Гаджиев.

Это его детище. Если хотя бы были бойцы, которые автоматически переходят к нам, как было после покупки UFC Pride – и этого нет.

Шара Буллет, к нам не придут автоматически. А что покупать? Соцсети и бренд?» – сказал Бадаев.

Вице-президент ACA – о покупке Fight Nights: «В лиге не обсуждалось, пока это слухи»