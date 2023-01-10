Чимаев про бой за титул: «Мне обещают его после каждого поединка»

Шведский полусредневес UFC Хамзат Чимаев рассказал, готов ли он побороться за чемпионский титул.

«Конечно, я этого хочу. Мне обещают чемпионский бой после каждого поединка.

Мне говорили после боя с Гилбертом Бернсом, что я буду драться за титул. Потом я встретился с Кевином Холландом. После него мне тоже говорили – можешь идти за титулом.

Не знаю, что сказать. Ребята знают, что мне легко драться. Так дайте мне шанс разбить чемпиона», – сказал Чимаев.

Хамзат Чимаев про следующий бой: «На данный момент ведутся разговоры об Австралии»

Белал Мухаммад: «Дайте мне Чимаева! Этого парня все считают лучшим в мире, но я могу его победить»