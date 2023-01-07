Белал Мухаммад: «Дайте мне Чимаева! Этого парня все считают лучшим в мире, но я могу его победить»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Хамзат Чимаев Белал Мухаммад Бокс/MMA/UFC

Полусредневес UFC Белал Мухаммад объяснил, почему хочет драться с Хамзатом Чимаевым, а не чемпионом дивизиона Леоном Эдвардсом.

«Дайте мне Хамзата. Этого парня все считают лучшим в мире, Многие верят, что он пройдет сквозь кого угодно, что станет чемпионом в двух весовых. Но я вижу способы победить и знаю, что могу выиграть у него. Поэтому хочу бой с Чимаевым.

Никто не считает Эдвардса лучшим в дивизионе. Все прекрасно понимают, как сложится его третий бой с Камару Усманом. Камару будет доминировать над ним все время. Он, вероятно, затянет его в партер и не отпустит до финального гонга.

Всех интересует Хамзат, которого никто не может тронуть, никто не может победить, и я действительно верю, что одержу победу над ним», – сказал Мухаммад.

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3 комментария

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Spirt Ru
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Сегодня рождество и христусе пристуси мухамаддам всяким не поможет. Чимаев он свой всё -таки - русский. А,этот откуда? С ближнего востока?
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Арни Терминатор
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Хамзат всех вызывает а Мухаммада нет,странно это.
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Andrey Ivanov
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И ведь реально сможет.
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