Белал Мухаммад: «Дайте мне Чимаева! Этого парня все считают лучшим в мире, но я могу его победить»

Полусредневес UFC Белал Мухаммад объяснил, почему хочет драться с , а не чемпионом дивизиона .

«Дайте мне Хамзата. Этого парня все считают лучшим в мире, Многие верят, что он пройдет сквозь кого угодно, что станет чемпионом в двух весовых. Но я вижу способы победить и знаю, что могу выиграть у него. Поэтому хочу бой с Чимаевым.

Никто не считает Эдвардса лучшим в дивизионе. Все прекрасно понимают, как сложится его третий бой с Камару Усманом. Камару будет доминировать над ним все время. Он, вероятно, затянет его в партер и не отпустит до финального гонга.

Всех интересует Хамзат, которого никто не может тронуть, никто не может победить, и я действительно верю, что одержу победу над ним», – сказал Мухаммад.

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