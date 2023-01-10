Хамзат Чимаев про следующий бой: «На данный момент ведутся разговоры об Австралии»
Шведский полусредневес UFC Хамзат Чимаев рассказал, где может состояться его следующий бой.
«Я хочу драться, но пока не знаю, где это произойдет. Сначала мне говорили о Лондоне, потом о Лас-Вегасе, о Бразилии.
На данный момент ведутся разговоры об Австралии. Не знаю точно, какая страна будет следующей», – сказал Чимаев.
UFC 284 в австралийском Перта состоится 11 февраля. Главным событием турнира станет бой Ислама Махачева и Алекса Волкановски.
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