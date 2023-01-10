Хамзат Чимаев про следующий бой: «На данный момент ведутся разговоры об Австралии»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Хамзат Чимаев UFC 284 Бокс/MMA/UFC

Шведский полусредневес UFC Хамзат Чимаев рассказал, где может состояться его следующий бой.

«Я хочу драться, но пока не знаю, где это произойдет. Сначала мне говорили о Лондоне, потом о Лас-Вегасе, о Бразилии.

На данный момент ведутся разговоры об Австралии. Не знаю точно, какая страна будет следующей», – сказал Чимаев.

UFC 284 в австралийском Перта состоится 11 февраля. Главным событием турнира станет бой Ислама Махачева и Алекса Волкановски.

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3 комментария

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Жора где ты был?
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Либо Уитакер, либо Белал.
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Саламбек Алаев
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Ответ j30
против уитакера в австралии была бы бомба
Надеюсь что нет . Надо ужиматься в полусредний и там дела делать
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j30
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против уитакера в австралии была бы бомба
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