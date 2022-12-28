Филип Роу: «Стиль Чимаева очень эффективен, но он не пройдет мою защиту»

Средневес UFC Филип Роу пообещал нокаутировать .

«Чимаев отличный боец, но в нем нет ничего пугающего. Его стиль очень эффективен, но он не пройдет мою защиту. Как бы то ни было, я встану на ноги, а затем он ляжет спать», – написал Роу.

Американец идет на серии из трех побед. В последнем поединке Роу нокаутировал Нико Прайса в третьем раунде.

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