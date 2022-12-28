Филип Роу: «Стиль Чимаева очень эффективен, но он не пройдет мою защиту»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Средневес UFC Филип Роу пообещал нокаутировать Хамзата Чимаева.

«Чимаев отличный боец, но в нем нет ничего пугающего. Его стиль очень эффективен, но он не пройдет мою защиту. Как бы то ни было, я встану на ноги, а затем он ляжет спать», – написал Роу.

Американец идет на серии из трех побед. В последнем поединке Роу нокаутировал Нико Прайса в третьем раунде.

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1 комментарий

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Ruslan Isaev
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Админа походу в Чечне в плену держат 😄. Одни новости про чимаева)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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