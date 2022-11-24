Эдди Хирн: «Следующим соперником Бивола может стать Буатси. Канело надеется подраться с Дмитрием в сентябре»
Промоутер Эдди Хирн назвал возможного соперника для следующего боя чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола.
«Мы хотели, чтобы Сауль Альварес дрался с Биволом в следующем бою, но очевидно, что дивизион из-за этого топчется на месте.
Дмитрий провел обязательную защиту титула, победив Хильберто Рамиреса и теперь, после отказа Канело, Джошуа Буатси может стать следующим соперником Бивола.
Канело надеется подраться с Дмитрием в сентябре, но в этот период у нас есть возможность боя за абсолютное чемпионство.
Артур Бетербиев встретится с Энтони Ярдом, а после этого у него будет свободное время в период Рамадана. Когда он будет готов к бою, мы узнаем позже.
Итак, у нас есть Буатси и Каллум Смит. Оба парня топчутся на месте, ожидая боя за титул чемпиона мира. Всегда сложно, когда в дивизионе всего два чемпиона», – сказал Хирн.
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