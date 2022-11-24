Канело про реванш с Биволом: «Это будет тот же вес. Победа над Дмитрием – мой приоритет сейчас»
Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес рассказал, в каком весе пройдет реванш с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом.
В мае Бивол победил Канело единогласным решением судей. Поединок прошел в полутяжелом весе.
«Это будет тот же вес, вот и все. Вопрос закрыт.
Конечно, я могу побить Бивола. Это не вопрос веры, я просто знаю, что могу.
Победа над Биволом, это мой приоритет сейчас», – сказал Альварес.
Канело про реванш с Биволом: «Он не способен показать ничего нового, я же могу»
Эдди Хирн: «Следующим соперником Бивола может стать Буатси. Канело надеется подраться с Дмитрием в сентябре»
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