Канело про реванш с Биволом: «Это будет тот же вес. Победа над Дмитрием – мой приоритет сейчас»

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес рассказал, в каком весе пройдет реванш с чемпионом WBA в полутяжелом весе .

В мае Бивол победил Канело единогласным решением судей. Поединок прошел в полутяжелом весе.

«Это будет тот же вес, вот и все. Вопрос закрыт.

Конечно, я могу побить Бивола. Это не вопрос веры, я просто знаю, что могу.

Победа над Биволом, это мой приоритет сейчас», – сказал Альварес.

Канело про реванш с Биволом: «Он не способен показать ничего нового, я же могу»

Эдди Хирн: «Следующим соперником Бивола может стать Буатси. Канело надеется подраться с Дмитрием в сентябре»