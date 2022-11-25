В команде Бивола сообщили, что реванш с Канело состоится в сентябре-октябре 2023-го

Теги полутяжелый вес Сауль Альварес Дмитрий Бивол бокс Канело Альварес - Дмитрий Бивол Бокс/MMA/UFC

В команде чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола рассказали о планах россиянина в 2023 году.

«Соперником Дмитрия в мае может стать Джошуа Буатси. При этом реванш с Саулем Альваресом может рассматриваться на сентябрь-октябрь 2023 года», – сообщили представители россиянина.

В мае 2022-го Бивол победил Канело единогласным решением судей.

Канело про реванш с Биволом: «Это будет тот же вес. Победа над Дмитрием – мой приоритет сейчас»

Эдди Хирн: «Следующим соперником Бивола может стать Буатси. Канело надеется подраться с Дмитрием в сентябре»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные