Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес сообщил, что готов в мае провести реванш с чемпионом WBA в полутяжелом весе .

«Я буду готов к маю. Думаю, я буду драться с Биволом. Наш бой был очень конкурентный, основанный на ограничениях с моей рукой, моим плечом.

Первую половину боя я провел очень хорошо, а затем было тяжело. Мы не тренировались должным образом, особенно в более крупном дивизионе, где нужно нести больше, так как парни здесь тяжелее.

Так что это то, что мы будем искать – месть. Я проиграл, пытаясь войти в историю в другом дивизионе, но это оказалось сложнее, чем я думал. Бивол – номер один в полутяжелом весе», – сказал Канело.

В мае мексиканец проиграл россиянину единогласным решением судей.

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