Эдди Хирн: «Возможно, Джошуа подерется с Франклином в феврале или марте»

Промоутер Эдди Хирн назвал вероятного соперника для экс-чемпиона в тяжелом весе .

«Возможно, Эй Джей подерется с Джермейном Франклином в феврале или марте. Джермейн хорошо зарекомендовал себя в поединке с Диллианом Уайтом. Он дал хороший бой.

У Джошуа есть несколько желаемых соперников, но он хочет больших поединков. Когда ты понимаешь, что конец карьеры близок, то хочешь участвовать в больших боях», – сказал Хирн.

Фьюри про бой с Джошуа: «Я сражаюсь только с настоящими мужчинам. Разве этот поединок за величие?»

Тайсон Фьюри: «Если Чисора недостаточно хорош, то и Усик тоже. Для меня они на одном уровне»