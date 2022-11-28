Эдди Хирн: «Возможно, Джошуа подерется с Франклином в феврале или марте»
Промоутер Эдди Хирн назвал вероятного соперника для экс-чемпиона в тяжелом весе Энтони Джошуа.
«Возможно, Эй Джей подерется с Джермейном Франклином в феврале или марте. Джермейн хорошо зарекомендовал себя в поединке с Диллианом Уайтом. Он дал хороший бой.
У Джошуа есть несколько желаемых соперников, но он хочет больших поединков. Когда ты понимаешь, что конец карьеры близок, то хочешь участвовать в больших боях», – сказал Хирн.
Фьюри про бой с Джошуа: «Я сражаюсь только с настоящими мужчинам. Разве этот поединок за величие?»
Тайсон Фьюри: «Если Чисора недостаточно хорош, то и Усик тоже. Для меня они на одном уровне»
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