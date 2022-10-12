Эдди Хирн назвал Отто Валлина и Джо Джойса в качестве возможных соперников Джошуа

Промоутер Эдди Хирн ответил на вопрос о возможных соперниках экс-чемпиона в тяжелом весе .

«Иногда всплывает имя Отто Валлина. Конечно, он провел хороший бой с . Это может быть кто угодно из топ-15 рейтинга. Поединок с тоже хороший, жесткий бой.

Джошуа открыт к любому сопернику, бой с которым будет большим событием в Великобритании. Но, как по мне, давайте посмотрим, что будет с командой Эй Джея, если он не получит бой с Тайсоном Фьюри, и, кажется, он его не получит.

Я считаю, что тогда мы проведем два быстрых поединка, чтобы машина завелась, уверенность вернулась и Джошуа стал трехкратным чемпионом мира», – сказал Хирн.

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