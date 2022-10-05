Боб Арум: «Я знал, что Хирн найдет способ саботировать бой Фьюри – Джошуа»

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Промоутер Боб Арум обвинил Эдди Хирна в срыве боя между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

«Когда был решен вопрос с распределением гонорара, не осталось никаких серьезных проблем. Можно было сесть в комнате на три часа и все окончательно решить, но Хирн отказался это делать.

Думаю, что с его стороны это было ужасно. Наши партнеры, Фрэнк и Джордж Уоррены, были готовы лично встретиться с Эдди и все согласовать.

Не было никаких причин для срыва боя. Но один промоутер не хотел его и начал все тормозить. На мой взгляд, это достойной осуждения. Я знал, что Эдди найдет способ саботировать этот бой», – сказал Арум.

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