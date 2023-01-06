Орловский – о бое Федора и Бейдера: «Думаю, победа Райана решением»

Теги UFC Андрей Орловский Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Райан Бейдер Bellator Бокс/MMA/UFC

Тяжеловес UFC Андрей Орловский поделился мыслями о предстоящем титульном бое за титул Bellator в тяжелом весе между Райаном Бейдером и Федором Емельяненко.

«Пусть победит сильнейший», – заявил белорусский боец в интервью каналу «Ушатайка». «Болеть за кого-то вряд ли буду, смотреть – не знаю.

Если 4 февраля, то смотреть точно не буду – надо будет с семьей время проводить и с друзьями. Вряд ли Федор его нокаутирует. Думаю, будет победа Бейдера решением», – сказал Орловский.

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1 комментарий

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Иса Умаров
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Ментально федор уже не торт, за физическую форму молчу. Возраст.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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