Орловский – о бое Федора и Бейдера: «Думаю, победа Райана решением»

Тяжеловес UFC Андрей Орловский поделился мыслями о предстоящем титульном бое за титул в тяжелом весе между и .

«Пусть победит сильнейший», – заявил белорусский боец в интервью каналу «Ушатайка». «Болеть за кого-то вряд ли буду, смотреть – не знаю.

Если 4 февраля, то смотреть точно не буду – надо будет с семьей время проводить и с друзьями. Вряд ли Федор его нокаутирует. Думаю, будет победа Бейдера решением», – сказал Орловский.

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