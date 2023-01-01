Скотт Кокер: «У нас есть бойцы, готовые побеждать в UFC»
Президент Bellator Скотт Кокер считает действующий ростер его промоушена может конкурировать со всеми лигами планеты, в том числе и с UFC.
«Когда вы говорите о спортсменах Bellator, имейте в виду, что за последние шесть-семь лет это лучший состав, который у нас когда-либо был в истории лиги, и я говорю это не только потому, что руковожу этой компанией.
Если вы пробежитесь вниз по весовым категориям, у нас есть не просто бойцы, которые могут побеждать в UFC.
У нас есть бойцы по три или четыре в каждой весовой категории, которые могут конкурировать с любой компанией на планете. Сейчас у нас очень сильная, сильная база бойцов», – сказал Кокер.
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