Артем Резников о борьбе Махачева: «Ислам сразу начинает развивать после перевода»

Казахстанский боец Артем Резников в интервью «Матч ТВ» назвал главные особенности борьбы россиянина Ислама Махачева:

«У него очень сильный контроль, как и у Хабиба. Очень хорошо работают ноги. Он очень хорошо таз включает, а это важно в грэпплинге. И еще некоторые бойцы, когда делают перевод, потом садятся и не знают, что делать, а Ислам сразу начинает развивать: руку забирать, в боковой контроль пробует зайти. Постоянно двигается, постоянно меняет позицию, не дает дышать»

Махачеву предстоит скоро первая защита титула UFC против Александра Волкановски. Резников же в мае-июне проведет финальный бой гран-при АСА против Эдуарда Вартаняна.

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